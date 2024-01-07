آدم رجب يحصد لقب بطولة بريطانيا لناشئى الاسكواش تحت 11 سنة

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القاهرة - سامية سيد - حسم البطل المصرى الصاعد آدم رجب لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئى الاسكواش تحت 11 سنة، بعد الفوز فى المباراة النهائية على مواطنه المصرى يحيى وليد ريان، ليحقق الميدالية الذهبية الثانية لمصر بعد تتويج سيرين محمد بذات اللقب فى منافسات الناشئات.

وتغلب آدم رجب على زميله المصرى يحيى وليد ريان بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-9, 11-1.

وهيمنت البعثة المصرية لناشئى الاسكواش، على منافسات الدور النهائى بجميع المراحل العمرية فى بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتى تستضيفها مدينة برمنجهام، وذلك بتأهل 16 لاعباً مصريا، من أصل 20 لاعباً صعدوا إلى الدور النهائى.

وضمنت مصر لقب البطولة فى 6 منافسات من أصل 10، الفتيات تحت 11 سنة، الناشئين تحت 11 سنة، الناشئات تحت 13 سنة، الناشئين تحت 13 سنة، الناشئات تحت 15 سنة، الناشئين تحت 17 سنة، وتنافس مصر على باقى الألقاب بتأهل لاعب ولاعبة فى المراحل العمرية الأخرى.