جلسه تحفيزيه لمعتمد جمال مع لاعبى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين لمواصلة العمل والتركيز بكل قوة خلال الفترة الحالية، وأكد على ثقته في جميع اللاعبين لتنفيذ المطلوب خلال الوقت الراهن.

وشدد معتمد جمال على أن الجميع لديه فرصة قوية خلال هذه الفترة للاستعداد بالشكل الأنسب، وأوضح أن الفريق سيخوض دورتين وديتين في الإمارات ومن الضروري الظهور خلالهما بالشكل الذي يليق باسم النادي .

وفي نهاية الجلسة حرص معتمد جمال المدير الفني على منح بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في مران اليوم.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم .