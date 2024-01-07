ميلان يواصل انتصاراته في الدوري الإيطالي بثلاثية أمام إمبولي

واصل فريق إيه سي ميلان تحقيق الانتصارات في الدوري الإيطالي للموسم الجاري، بعدما تفوق على نظيره إمبولي في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد.

وحل ميلان ضيفًا ثقيلًا على إمبولي في ملعبه، ليحقق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب “كارلو كاستيلاني”، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وسجل أهداف الروسونيري الثنائي روبن تشيك فى الدقيقة 11، وأضاف أوليفييه جيرو الهدف الثاني فى الدقيقة 31 من عمر المباراة من ضربة جزاء.

وعزز تراوري من تقدم ميلان، بعدما سجل هدفا ثالثا في الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة

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وخاض ميلان المباراة بتشكيل ضم كل من..

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: دافيد كالابريا- كيير- ثيو هيرنانديز- فلورينزي.

الوسط: روبن تشيك- ياسين عدلي- تياني ريندرز.

الهجوم: كريستيان بوليسيتش- أوليفييه جيرو- رفائيل لياو.

وبهذه النتيجة، رفع إيه سي ميلان رصيده إلى 39 نقطة، بعد الفوز في المباراة ضد إمبولي مساء اليوم الأحد، ليواصل تعزيز موقعه في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فريق إمبولي ليحتل المرتبة التاسعة عشرة برصيد 13 نقطة.