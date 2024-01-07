يوفنتوس ينسحب من سباق التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

آشارت تقارير صحفية إلى انسحاب نادي يوفنتوس الإيطالي من سبقا التعاقد مع كالفن فيليبس نجم مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الجاري.

اقترب فيليبس من الرحيل عن صفوف السيتي خلال الفترة القادمة بعد خروجه من حسابات المدير الفني بيب جوارديولا.

ارتبط اسم كالفن فيليبس بالرحيل عن مانشستر سيتي في يناير الجاري في ظل إهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

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وكان يوفنتوس من أكثر الأندية المهتمة بضم كالفن لاعب وسط مانشستر سيتي في يناير لتدعيم صفوفه.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو المتخصص في الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب فابريزو رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: ” اليوفي انسحب من الصفقة بسبب مطالب مانشستر سيتي سواء في الإعارة أو البيع النهائي”.

وتابع: “نيوكاسل يونايتد مهتم بشدة بضم الدولي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الجاري”.