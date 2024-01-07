أوباما يعود لتدريبات الزمالك.. ورسالة هامة من المدير الفني للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته على ملعب النادي، استعدادا للمشاركة في بطولة أبو ظبي الودية خلال الشهر الحالي.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين على هامش المران وحرص على تحفيزهم لمواصلة العمل والتركيز بكل قوة خلال الفترة الحالية، وأكد على ثقته في جميع اللاعبين لتنفيذ المطلوب خلال الوقت الراهن.

وشدد معتمد جمال على أن الجميع لديه فرصة قوية خلال هذه الفترة للاستعداد بالشكل الأنسب، وأوضح أن الفريق سيخوض دورتين وديتين في الإمارات ومن الضروري الظهور خلالهما بالشكل الذي يليق باسم النادي، ومنح بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في مران اليوم.

وفي المقابل، شارك يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بسبب معاناته من الإجهاد.

واطمأن الجهاز الطبي للزمالك على "أوباما" خلال المران، وبعدها شارك اللاعب بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.