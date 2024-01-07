شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء مجدى لاعب الزمالك السابق يجرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى بهاء مجدي، لاعب فريق السكة الحديد الحالى والزمالك السابق، جراحة الرباط الصيلبي بنجاح، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة فريق حرس الحدود بدورى المحترفين.

وخضع بهاء مجدى لجراحة الصليبى اليوم، الأحد، وحرص الجهاز الفنى لفريق السكة بقيادة أمير عزمى مجاهد على الإطمئنان على حالة اللاعب والتأكد من سلامته بعد العملية الجراحية.

وكان نادي السكة الحديد تعاقد مع بهاء مجدي الظهير الأيسر الأسبق لنادى الزمالك، فى صفقة انتقال حر، لمدة موسم ونصف، فى ظل تدعيمات الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

بهاء مجدي خاض العديد من التجارب فى الدوري المصري الممتاز مع الزمالك والإسماعيلي والمصري البورسعيدي وسموحة.