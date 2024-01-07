شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 7 / 1 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الموافق 7 / 1 / 2024 الكثير من الاخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها ضم الأهلى اللاعب وسام أبو على لمدة 4 مواسم ونصف، وتحديد الزمالك مبلغ 70 الف دولار حد اقصى لراتب المديرالفنى الاجنبى.

الزمالك يحدد 70 ألف دولار حداً أقصى راتباً للمدير الفني الأجنبي

وضع مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، سقفًا لراتب المدير الفني الأجنبي الذى سيتم مفاوضته لتولى مهمة قيادة الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة، فى ظل رغبة مجلس الإدارة فى إسناد المهمة لمدرب أجنبي كفء يحل محل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذى تم فسخ التعاقد معه بسبب سوء النتائج، وتولى معتمد جمال مهمة القيادة الفنية بعده ومازال مستمرًا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

الأهلي يضم وسام أبو على لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 2 مليون يورو

حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع وسام أبوعلي، المهاجم الدنماركى من أصل فلسطيني، لاعب نادي سيريس السويدي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري.

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، فى السادسة مساء اليوم الأحد، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا باستاد القاهرة الدولى، فى البروفة الأخيرة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.