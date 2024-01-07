شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة خالد متولى من تدريب بايونير لظروف خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم خالد متولى باستقالته من تدريب بايونير الذى يرعاه نادى إنبى لظروف خاصة، مكتفياً بالفترة التى قضاها مع الفريق، ولم يعلن خالد متولى عن أسباب استقالته من قيادة فريق بايونير.

وأنهى خالد متولى الدور الأول مع بايونير فى المركز الرابع بدورى القسم الثانى، حيث ينتظر المدرب تلقى العديد من العروض خلال الفترة القادمة. ووجه خالد متولى الشكر لمجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى متمنياً لهم التوفيق فى الفترة القادمة.

فى سياق مختلف، كشف محمد إسماعيل مدير الكرة بنادى انبى، تلقى ناديه عروض عن طريق بعض وكلاء اللاعبين تؤكد اهتمام نادى الزمالك بضم عبد العزيز البلعوطى حارس مرمى الفريق.

وقال محمد إسماعيل في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن المفاوضات ليست رسمية ومجرد كلام من الوكلاء فقط، مؤكدا أن البلعوطى يتبقى في عقده مع إنبى موسم ونصف الموسم، ولم يصل النادي البترولى أى عروض رسمية من مسئولو الزمالك لضم الحارس، بل جميعها عن طريق وكلاء اللاعبين فقط.

وأكد مدير الكرة بإنبى أنه حتى حال وصول عروض رسمية لرحيل البلعوطى لن يتم الموافقة عليها فى الميركاتو الشتوي الحالي، في ظل تمسك الإدارة باللاعب وغيره من اللاعبين، للحفاظ على قوام الفريق في باقى مباريات الموسم، بالإضافة إلى رغبة إنبى في إنهاء الموسم بمركز جيد في جدول مسابقة الدورى، وكذلك لتجهيز بديل حال رحيل الحارس عقب انتهاء عقده.

واختتم محمد إسماعيل أنه من الممكن الموافقة على رحيل البلعوطى الى الزمالك الموسم المقبل، وليس الموسم الجارى.