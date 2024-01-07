مارتن كيون: ليفربول يبحث عن تحقيق الرباعية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مارتن كيون، لاعب اَرسنال الإنجليزي، عن أن ليفربول يبحث عن تحقيق عددًا من البطولات التي ينافس عليها خلال الموسم الحالي.

وشدد كيون على أن الليفر بقيادة يورجن كلوب وعدد من اللاعبين يرغبون في تحقيق الرباعية "الدوري الإنجليزي، والدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد، وكأس الرابطة"، بعدما تصدر ترتيب البريميرليج خلال الموسم الحالي.

وأشار كيون إلى أن الريدز يتواجدون في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي ونصف كأس كاراباو، بجانب الرغبة القوية في تحقيق الفوزعلى اَرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول أمام اَرسنال في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في المباراة التي يستضيفها ملعب الإمارات معقل الجانرز.

ويبحث ليفربول عن تحقيق الفوز على اَرسنال في مواجهة اليوم، وذلك للصعود للدور المقبل من كأس الاتحاد.