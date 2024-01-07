حقيقة توقيع رمضان صبحي لـ الزمالك.. رد حاسم

ترددت أنباء في الساعات الماضية عن حصول نادي الزمالك على توقيع رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

وأوضح مسؤولو نادي الزمالك أن ما تردد حول الحصول على توقيع رمضان صبحي أنباء غير صحيحة تمامًا، ولم يحدث أي تفاوض مع اللاعب في الفترة الحالية.

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وأكد مسؤولو الزمالك أن رمضان صبحي يعد من اللاعبين المميزين في الدوري المصري ولكنه خارج حسابات النادي تمامًا ولا يوجد نية للتعاقد معه لارتباطه بعقد مع بيراميدز.

وفي سياق متصل، شدد مصدر مقرب من اللاعب على عدم توقيعه لنادي الزمالك، مؤكدًا أن ما يتردد في هذا الشأن أنباء عارية تمامًا من الصحة.

وارتبط اسم رمضان صبحي مرات عديدة بالانتقال إلى نادي الزمالك ولكن لم ينضم اللاعب لصفوف القلعة البيضاء ولا يزال لاعبًا في صفوف نادي بيراميدز.