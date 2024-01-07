أحمد شوبير يطلب الدعاء للعامري فاروق



محمد اسماعيل - القاهرة - طالب الإعلامي أحمد شوبير، بالدعاء للعامري فاروق وزير الرياضة السابق، ونائب رئيس النادي الأهلي الحالي، في ظل الوعكة الصحية الصعبة التي يعاني منها حاليا.

وكان العامري فاروق، تعرض لوعكة صحية صعبة منذ شهر أكتوبر الماضي، ودخل في غيبوبة تامة ونزيف في المخ، ويتواجد حاليا في إحدى مستشفيات 6 أكتوبر.

ومن جانبه كتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": دعواتكم للسيد العامرى فاروق"، في إشارة منه لخطورة الحالة.

جدير بالذكر، أن أحد المصادر كشف عن تعرض العامري فاروق لنزيف جديد في المخ خلال الساعات الماضية، وهو ما أدى لتدهور حالته الصحية بشكل أكبر.