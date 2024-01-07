شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتعادل سلبيا مع تنزانيا بعد مرور 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا الودية باستاد القاهرة، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا ومازال التعادل السلبى مستمرا.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد صبحي - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - محمد صلاح - محمود تريزيجيه - ومصطفى محمد.

شهدت بداية المباراة ضغطا من جانب من منتخب مصر على الضيوف، وهدد محمد صلاح مرمى تنزانيا فى الدقيقة 4 عندما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليحولها إلى المرمى لكنها تمر فوق العارضة بسنتيمترات، فى المقابل لجأ منتخب تنزانيا إلى الدفاع والتأمين واللعب على الهجمات المرتدة للوصول لمرمى الفراعنة.

يدير المباراة طاقم حكام كويتي مكون من: هاشم الإبراهيم حكم ساحة، عباس غلوم مساعد أول، طلال الشمرى مساعد ثان، عبدالله الكندري حكم رابع.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.

يستعد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق فى السابعة مساء الأحد 14 يناير 2024 على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ منتخب مصر مشواره فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهى مباريات المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر فى دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.