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المنتخب الأولمبي يؤجل معسكره 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، إقامة معسكر المنتخب يوم الخميس المقبل بدلاً من الأربعاء حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة مع أنديتهم في الجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة.

 

وينتظم المنتخب الأولمبي فى معسكره المقبل بالعاصمة الإدارية اعتبارًا من الخميس المقبل حتى يوم 15 يناير الجاري موعد سفره إلى الامارات للمشاركة فى الدورة الدولية الودية فى دبي بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق.

 

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على مشاركة منتخب مصر الأولمبي في بطولة دبي الودية التي تقام في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يناير المقبل.

 

وتقام دورة دبي الودية بمشاركة المنتخبات الأولمبية لكل من وقطر والإمارات، وتأتي المشاركة في دورة دبي الودية ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 الصيف المقبل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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