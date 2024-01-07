شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يؤجل معسكره 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، إقامة معسكر المنتخب يوم الخميس المقبل بدلاً من الأربعاء حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة مع أنديتهم في الجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وينتظم المنتخب الأولمبي فى معسكره المقبل بالعاصمة الإدارية اعتبارًا من الخميس المقبل حتى يوم 15 يناير الجاري موعد سفره إلى الامارات للمشاركة فى الدورة الدولية الودية فى دبي بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على مشاركة منتخب مصر الأولمبي في بطولة دبي الودية التي تقام في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يناير المقبل.