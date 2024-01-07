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دورة ودية للاعبي كابيتانو مصر تكشف عن مواهب واعدة

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ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت دورة ودية للاعبي مشروع كابيتانو مصر مواليد 2008، على ملاعب نادي النادي شيراتون بالقاهرة.

شهدت الدورة مشاركة 12 فريقا من محافظات القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية وأسيوط، بإجمالي 170 لاعباً.

وحضر مباريات الدورة الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع ، وبعض رؤساء الأندية والخبراء والمتخصصين فى المجال الرياضي وقطاعات ناشئين الدوري الممتاز.

وأشاد الحضور بمستوى اللاعبين، وكشف عن وجود مواهب واعدة قادرة على المنافسة في الدوري الممتاز مستقبلاً.

وتأتي الدورة ضمن برامج التدريب والاحتكاك والتأهيل للاعبي كابيتانو مصر، في ظل تقدم العديد من أندية الدوري الممتاز بطلبات ضد عدد من اللاعبين.

تعد دورة كابيتانو مصر الودية خطوة مهمة في مسار تطوير قطاع الناشئين في مصر. وتأتي الدورة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتوفير فرص عادلة للاعبين الموهوبين من مختلف المحافظات.

ويتوقع أن تسهم الدورة في اكتشاف المزيد من المواهب الواعدة، وتوفيرهم الفرصة للاحتراف في الأندية الكبرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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