الهلال يبدأ اتصالاته مع وكيل صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ نادي الهلال السعودي اتصالاته مع ممثلي النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول من أجل التعاقد مع قائد الفراعنة في الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي الهلال الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، تحرك من أجل الدخول في مفاوضات مع ممثلي محمد صلاح، بينما يحاول نادي اتحاد جدة من جديد فتح خطوط جديدة من أجل ضمه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يتواجد محمد صلاح في معسكر منتخب مصر في الوقت الحالي، استعدادا لغمار بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تقام في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير الحالي حتى 12 فبراير المقبل.

يملك محمد صلاح عقدا مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2025، بعدما قرر تمديده في الصيف قبل الماضي.

لدى صلاح اهتمام من أندية سعودية كان على رأسها أتحاد جدة في الصيف الماضي لكن ليفربول رفض بتاتا التفريط في النجم الدولي المصري وتمسكت إدارة الريدز إستمراره بطلب من يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

