كلوب يكشف سبب استبعاد فان دايك أمام اَرسنال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، السبب وراء استبعاد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من مواجهة الريدز أمام اَرسنال، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكد كلوب أن فان دايك يغيب بسبب الحالة المرضية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، مما منعه من التواجد في مباراة ليفربول أمام اَرسنال.

وتحدث يورجن كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، حيث قال: "فان دايك مريض، وحاليًا علينا أن نرى كيف سيكون حاله غدًا".

ويرغب المدرب الألماني في سرعة تعافي المدافع الهولندي قبل مواجهة فولهام بنصف نهائي كأس الرابطة المحترفة، والتي ستكون الأربعاء المقبل.

ونجح فان دايك في المشاركة في 20 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.