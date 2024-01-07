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كلوب يكشف سبب استبعاد فان دايك أمام اَرسنال

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، السبب وراء استبعاد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من مواجهة الريدز أمام اَرسنال، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكد كلوب أن فان دايك يغيب بسبب الحالة المرضية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، مما منعه من التواجد في مباراة أمام اَرسنال.

وتحدث يورجن كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية، حيث قال: "فان دايك مريض، وحاليًا علينا أن نرى كيف سيكون حاله غدًا".

ويرغب المدرب الألماني في سرعة تعافي المدافع الهولندي قبل مواجهة فولهام بنصف نهائي كأس الرابطة المحترفة، والتي ستكون الأربعاء المقبل.

ونجح فان دايك في المشاركة في 20 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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