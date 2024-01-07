شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة لتحديد حجم إصابة عمر كمال فى المنتخب وفيتوريا يترقب والان مع تفاصيل الخبر
تعرّض عمر كمال لاعب منتخب مصر للإصابة في مباراة تنزانيا في الدقيقة 80 من عمر المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا، وشارك علي جبر بدلا منه.
حقق منتخب مصر فوزا مريحا على تنزانيا، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأحد، على استاد القاهرة، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا.
هدف المنتخب الأول جاء عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 32، وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة، بعدما سدد محمد صلاح ضربة جزاء اصطدمت بالعارضة وارتدت لظهر الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 73.
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