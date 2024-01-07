شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب مصر يوجهون التحية للجماهير بعد ودية تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو منتخب مصر على تحية الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة، بعد الفوز على تنزانيا بثنائية نظيفة وديا.

وتوجه اللاعبون بالتحية إلى الجماهير المصرية الحاضرة في المدرجات، والتي دعمت المنتخب في آخر بروفة استعدادا لكأس أمم أفريقيا.

حقق منتخب مصر فوزا مريحا على تنزانيا، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأحد، على استاد القاهرة، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا.

هدف المنتخب الأول جاء عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 32، وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة، بعدما سدد محمد صلاح ضربة جزاء اصطدمت بالعارضة وارتدت لظهر الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 73.