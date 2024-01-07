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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو منتخب مصر يوجهون التحية للجماهير بعد ودية تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو منتخب مصر على تحية الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة، بعد الفوز على تنزانيا بثنائية نظيفة وديا.
وتوجه اللاعبون بالتحية إلى الجماهير المصرية الحاضرة في المدرجات، والتي دعمت المنتخب في آخر بروفة استعدادا لكأس أمم أفريقيا.
هدف المنتخب الأول جاء عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 32، وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة، بعدما سدد محمد صلاح ضربة جزاء اصطدمت بالعارضة وارتدت لظهر الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 73.
بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد صبحي - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - محمد صلاح - محمود تريزيجيه - ومصطفى محمد.
احتفال لاعبى منتخب مصر
احتفالات لاعبى المنتخب بالهدف
احتفالات لاعبى منتخب مصر
إمام عاشور
تريزيجيه يمر بالكرة
جانب من مباراة مصر وتنزانيا
حجازى يحيى الجماهير
حمدى فتحى
روى فيتوريا
عرقلة تريزيجيه
على جبر ولاعب تنزانيا
عمر مرموش
فيتوريا
كرة مشتركة بين إمام عاشور ولاعب تنزانيا
لاعبو المنتخب
لحظة سقوط ترزيجيه
محمد صلاح لحظة تسديد ركلة الجزاء
محمد صلاح محتضن لاعب تنزانيا
محمد صلاح ومصطفى محمد
محمد صلاح يستعد لتسديد ركلة الجزاء
محمد صلاح يقدم التحية للجماهير
محمد صلاح
مرموش يحاول المرور بالكرة
مرموش
مصطفى محمد يمر من دفاع تنزانيا
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