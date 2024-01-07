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لاعبو منتخب مصر يوجهون التحية للجماهير بعد ودية تنزانيا

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القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو منتخب مصر على تحية الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة، بعد الفوز على تنزانيا بثنائية نظيفة وديا.

 

وتوجه اللاعبون بالتحية إلى الجماهير المصرية الحاضرة في المدرجات، والتي دعمت المنتخب في آخر بروفة استعدادا لكأس أمم أفريقيا.

 

حقق منتخب مصر فوزا مريحا على تنزانيا، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم، الأحد، على استاد القاهرة، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا.

 

هدف المنتخب الأول جاء عن طريق تريزيجيه في الدقيقة 32، وجاء الهدف الثاني بالنيران الصديقة، بعدما سدد محمد صلاح ضربة جزاء اصطدمت بالعارضة وارتدت لظهر الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 73.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد صبحي - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - محمد النني - مروان عطية - إمام عاشور - محمد صلاح - محمود تريزيجيه - ومصطفى محمد.

 

احتفال لاعبى منتخب مصر
احتفال لاعبى منتخب مصر

 

احتفالات لاعبى المنتخب بالهدف
احتفالات لاعبى المنتخب بالهدف

 

احتفالات لاعبى منتخب مصر
احتفالات لاعبى منتخب مصر

 

إمام عاشور
إمام عاشور

 

تريزيجيه يمر بالكرة
تريزيجيه يمر بالكرة

 

جانب من مباراة مصر وتنزانيا
جانب من مباراة مصر وتنزانيا

 

حجازى يحيى الجماهير
حجازى يحيى الجماهير

 

حمدى فتحى
حمدى فتحى

 

روى فيتوريا
روى فيتوريا

 

عرقلة تريزيجيه
عرقلة تريزيجيه

 

على جبر ولاعب تنزانيا
على جبر ولاعب تنزانيا

 

عمر مرموش
عمر مرموش

 

فيتوريا
فيتوريا

 

كرة مشتركة بين إمام عاشور ولاعب تنزانيا
كرة مشتركة بين إمام عاشور ولاعب تنزانيا

 

لاعبو المنتخب
لاعبو المنتخب

 

لحظة سقوط ترزيجيه
لحظة سقوط ترزيجيه

 

محمد صلاح لحظة تسديد ركلة الجزاء
محمد صلاح لحظة تسديد ركلة الجزاء

 

محمد صلاح محتضن لاعب تنزانيا
محمد صلاح محتضن لاعب تنزانيا

 

محمد صلاح ومصطفى محمد
محمد صلاح ومصطفى محمد

 

محمد صلاح يستعد لتسديد ركلة الجزاء
محمد صلاح يستعد لتسديد ركلة الجزاء

 

محمد صلاح يقدم التحية للجماهير
محمد صلاح يقدم التحية للجماهير

 

محمد صلاح
محمد صلاح

 

مرموش يحاول المرور بالكرة
مرموش يحاول المرور بالكرة

 

مرموش
مرموش

 

مصطفى محمد يمر من دفاع تنزانيا
مصطفى محمد يمر من دفاع تنزانيا

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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