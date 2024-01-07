شكرا لقرائتكم خبر البريك يكمل كتيبة الأخضر وأيمن يحيى خارج قائمة آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضم للحصة التدريبية المسائية للمنتخب السعودي الكروي الأول الذي ينهي الخميس المقبل مرحلته الإعدادية الرابعة والأخيرة لنهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023، والتي ستنطلق الجمعة المقبل بقطر، اللاعب محمد البريك بعد استدعائه أخيرا من قبل المدير الفني للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، إلى الجانب الثنائي ريان حامد وطلال حجي.

وجاءت عودة البريك بعد تأخر يومين عن معسكر المنتخب الذي يقام في منتجع سيلين بقطر، وذلك بعد أن قطع إجازته في باريس التي تصادف توقف نشاط الدوري وبعد إنهاء حجوزات العودة للعاصمة القطرية الدوحة، في حين تأكد استبعاد اللاعب أيمن يحيى من قائمة المنتخب الذي سيشارك في كأس الأمم الآسيوية الـ18 بعد إصابته في الكاحل والتي تحتاج إلى مرحلة علاجية طويلة لن تمكن اللاعب من المشاركة حتى لو وصل الأخضر لمراحل متقدمة من البطولة القارية.

وشهدت الحصة الصباحية لتدريبات المنتخب إجراء تمارين تكتيكية بطول الملعب، فيما واصل حصته المسائية بنفس الإجراء وسط تحذيرات من روبرتو مانشيني بأخذ الحيطة والحذر في المواجهتين الودية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء أمام منتخب فلسطين وهونج كونج اللتين يختتم بهما المرحلة الأخيرة من التحضيرات، بعد أن عاد المدافع علي البليهي ولاعب المحور عيد المولد للتدريبات الجماعية للمنتخب بعد أن حرمتهما الإصابة من المشاركة في تجربة الأخضر أمام لبنان الخميس الماضي، والتي انتهت لمصحة السعودية بهدف وحيد في بداية سلسلة التجارب لمرحلة الإعداد الأخيرة للكأس الآسيوية.

وتعيش الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبون للمنتخب الفلسطيني حالة قلق مستمرة جراء القصف اليومي على قطاع غزة قبل انطلاقة البطولة القارية التي يشارك فيها للمرة الثالثة في تاريخية، والذي شهد استشهاد مدرب المنتخب الأولمبي الفلسطيني هاني المصدر (أبو العبد) في غارة جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، مما أثار حالة من الحزن لدى أفراد البعثة بقطر.