دياز يقود ريال مدريد للانتصار أمام أراندينا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق ريال مدريد انتصارا سهلا على فريق أراندينا (3-1)، مساء السبت، على ملعب المونتيسيو، ضمن مباريات دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا.

ويدين ريال مدريد بالفضل في هذا الفوز للاعب الفريق براهيم دياز، الذي تسبب في ركلة جزاء جاء منها الهدف الأول في الدقيقة 54، وأحرز الهدف الثاني بنفسه بعد دقيقة واحدة (55)، ثم صنع الهدف الثالث لرودريجو (90+1)، قبل أن يسجل ناتشو بالخطأ في مرماه هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض.

ودفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بتشكيل معظمه من الشباب، حيث تواجد «التركي أردا جولر وألفارو كاريو وفينيسيوس توبياس ونيكو باز»، وقدموا أداء مميزا.

كما احتفظ المدرب الإيطالي بالعديد من عناصره المميزة على مقاعد البدلاء، حتى يتمكن من الاعتماد عليهم بشكل كامل في مواجهة أتلتيكو مدريد بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية.

كما قدم التركي أردا جولر أداء مثاليا أمام أراندينا، في أول ظهور له مع الفريق الملكي، حيث عانى من إصابات عديدة منذ توقيعه الصيف الماضي، ما أخر مشاركته حتى مواجهة الليلة.

وكان جولر محور اللعب طوال الشوط الأول، لدرجة أن البعض شبهه بالنجم الألماني مسعود أوزيل، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 59 لصالح رودريجو.