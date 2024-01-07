المجبري يشعل صراعا إنجليزيا إسبانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى ناد من الدوري الإنجليزي الممتاز للتعاقد مع الدولي التونسي حنبعل المجبري، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد والذي قرر الرحيل عن الشياطين الحمر في انتقالات يناير 2024.

واتفق حنبعل المجبري مع مدربه الهولندي، إيريك تين هاغ، المدير الفني للشياطين الحمر على قضاء النصف الثاني من موسم 2023-24 في ناد آخر من أجل اللعب بشكل منتظم أكثر.

وقالت شبكة «ستيريتي نيوز» الإنجليزية والمهتمة بأخبار مانشستر يونايتد «إن نادي إيفرتون يرغب بقوة في التعاقد مع حنبعل المجبري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيجد إيفرتون منافسة قوية من إشبيلية الذي يحاول أيضا التعاقد مع النجم التونسي خلال فترة انتقالات يناير الجاري، ويعتقد أن النادي الأندلسي لديه اتفاق بالفعل مع المجبري.

وأوضح التقرير أن أمر تحديد هوية النادي الجديد للنجم البالغ من العمر 20 عاما، سيكون في يد اللاعب نفسه، مشيرا إلى أنه لم يحسم بعد موقفه من الانضمام إلى إيفرتون أو إشبيلية.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن قبل أيام قليلة عن تفعيل بند تمديد عقد حنبعل المجبري لعام إضافي، ما يجعله باقيا في صفوف نادي الشياطين الحمر حتى صيف عام 2025، بعدما كان عقده السابق ينتهي في 30 يونيو 2024.