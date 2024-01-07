شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب تنزانيا: عدد التغييرات أمام مصر صدمتنى.. والنتيجة غير مرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عادل عمروش المدير الفني للمنتخب التنزاني، عدم رضاه عن عدد التغييرات في المباراة التي جمعته بالمنتخب المصري، متمنيًا التوفيق لمصر في أمم أفريقيا.

وقال عمروش، في تصريحات تليفزيونية عبر أون تايم سبورتس: "لو كنت أعرف أن عدد التغييرات بهذا الشكل لم أكن سأتي للعب هذه المباراة، وكان يجب أن تصبح التغييرات بعدد أكبر من هذا، ولدي لاعبين شباب كنت أريدهم أن يشاركوا أمام منتخب مصر".

وأضاف المدير الفني لمنتخب تنزانيا بعد الهزيمة من مصر: "أتمنى كل التوفيق للمنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية".

من ناحيته، يرى روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مباراة اليوم أمام تنزانيا كانت تجهيزا وتحضيرا جيدًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، موضحا أن الهدف الأساسي كان أن تخرج المباراة بدون إصابات.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن منتخب مصر استطاع تحقيق الفوز أمام خصم جيد، مشيرا إلى أن المنافس استطاع أن يخلق المشاكل لخط هجوم منتخب مصر بسبب التكتل الدفاعي.

وواصل المدير الفني لمنتخب مصر الأول عقب الفوز على تنزانيا: "أهم شيء أننا حسمنا الفوز وخرجنا من المباراة بدون إصابات".