شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ذهبيات.. محمد زكريا يحصد بطولة بريطانيا لناشئى الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم البطل المصري الصاعد محمد زكريا، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش تحت 19 سنة، بعد الفوز في المباراة النهائية على الإنجليزي جونا براينت، ليحقق الميدالية الذهبية العاشرة لمصر والعلامة الكاملة في جميع المنافسات بالبطولة.

وحصدت مصر 10 ميداليات ذهبية من أصل 10 نهائيات بعد تتويج كل من: سيرين محمد وآدم رجب بلقب تحت 11 سنة، وليان مصطفى ومالك حلمي بلقب تحت 13 سنة، ومليكة تيمور وفليوباتير صالح بلقب تحت 15 سنة، ويوسف سالم ونادين الحمامي بلقب تحت 17 سنة، وفيروز أبو الخير ومحمد زكريا بلقب تحت 19 سنة.

وتغلب محمد زكريا على الإنجليزي جونا براينت بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 77 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-9, 9-11, 11-7.

وهيمنت البعثة المصرية لناشئي الاسكواش، على منافسات الدور النهائي بجميع المراحل العمرية في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام، وذلك بتأهل 16 لاعباً مصريا، من أصل 20 لاعباً صعدوا إلى الدور النهائي.