الأرقام السلبية تطارد آرسنال عقب الخسارة أمام ليفربول

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال أمام نظيره ليفربول بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعتبر تلك هي الهزيمة الثالثة التي مني آرسنال في كافة المسابقات بعد الخسارة أمام كلا من فولهام ووست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأفادت شبكة أوبتا المتخصصة في الأرقام والإحصاءات، آرسنال خسر مباراتين متتاليتين على أرضه بفارق أكثر من هدفين للمرة الأولى منذ مايو 2009 (أرسنال 1-3 مانشستر يونايتد، أرسنال 1-4 تشيلسي).

وأضافت الشبكة أن آرسنال لم يفز سوى بواحدة من آخر سبع مباريات له في جميع المسابقات، وخسر في كل من آخر ثلاث مباريات؛ وتعتبر أقل انتصاراتهم خلال فترة سبع مباريات تحت قيادة ميكيل أرتيتا.