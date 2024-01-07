أتلتيكو مدريد ينافس برشلونة على التعاقد مع نجم ليفربول

دخل نادي برشلونة في معركة مع أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات لاعب خط وسط ليفربول تياجو ألكانتارا البالغ من العمر 32 عامًا.

وفقًا لشبكة “فيشاجيس” فإن برشلونة وأتلتيكو مدريد حريصان على الحصول على خدمات تياجو ألكانتارا.

يتطلع كلا ناديي الدوري الأسباني إلى تعزيز خط وسطهما على المدى القصير وقد حددا لاعب خط وسط ليفربول كهدف محتمل.

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صعد ألكانتارا إلى صفوف برشلونة ووصل إلى الفريق الأول قبل انضمامه إلى بايرن ميونخ في صيف عام 2013.

وبعد فترة ناجحة مع العملاق الألماني، انضم إلى ليفربول في صيف عام 2020، وفي الوقت نفسه، شارك في 55 مباراة للمنتخب الإسباني.

لم تسير الأمور وفقًا لخطة اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا منذ انتقاله إلى إنجلترا حيث تعرض لإصابات متعددة، ورغم أنه لا يزال جزءًا مهمًا من فريقهم الأول، إلا أن مستقبله غير مؤكد.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا مع نادي ميرسيسايد في صيف عام 2024، ومن غير المرجح أن يعرض عليه ليفربول عقدًا جديدًا نظرًا لعدد الإصابات التي تعرض لها وحقيقة أنه لم يكن متاحًا منذ بداية الموسم. موسم.