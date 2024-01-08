أخبار الأهلى اليوم الأحد 7 / 1 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد 7 / 1 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

طالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إدارة ناديه بضرورة حسم الصفقات التي طلب التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، من أجل الانتظام مبكرا في تدريبات الأهلي والتعود على فلسفة المدرب واللعب مع زملائه الجدد من لاعبي الفريق الأحمر.

ويرغب كولر في حسم صفقة وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي قبل الانتظام في التدريبات بدءا من يوم الخميس المقبل في بداية فترة التحضير للمرحلة المقبلة من المباريات الرسمية، حتى يتم تجهيزه بشكل جيد ويتعود على الأجواء مع باقي زملائه وينسجم سريعا مع الفريق الأحمر.