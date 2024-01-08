أخبار الأهلى اليوم الأحد 7 / 1 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد 7 / 1 / 2024 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.
طالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، إدارة ناديه بضرورة حسم الصفقات التي طلب التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، من أجل الانتظام مبكرا في تدريبات الأهلي والتعود على فلسفة المدرب واللعب مع زملائه الجدد من لاعبي الفريق الأحمر.
ويرغب كولر في حسم صفقة وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي قبل الانتظام في التدريبات بدءا من يوم الخميس المقبل في بداية فترة التحضير للمرحلة المقبلة من المباريات الرسمية، حتى يتم تجهيزه بشكل جيد ويتعود على الأجواء مع باقي زملائه وينسجم سريعا مع الفريق الأحمر.
تراجع مسئولو النادي الأهلي عن قرارهم السابق بعدم إقامة معسكر للفريق خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وأعادوا التفكير فى هذا المُقترح، خاصة بعدما أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذي يقضي إجازته حالياً فى سويسرا، ترحيبه بالفكرة.
إدارة الأهلي سبق ورفضت فكرة إقامة معسكر للفريق خلال فترة توقف المنافسات المحلية والقارية الحالية بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق مع المنتخبات الوطنية فى أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 13 يناير الجاري بكوت ديفوار.
تسلّم مسئولو النادي الاهلى ، خلال الساعات الماضية، دعوة رسمية لحضور مراسم حفل "جلوب سوكر" المقرر إقامته فى التاسع عشر من يناير الجارى بالإمارات، بعدما حصد الأهلي لقب أفضل نادٍ فى الشرق الأوسط خلال تصويت جلوب سوكر.
وحضر مندوب من "جلوب سوكر" للأهلي أمس، السبت، وسلم دعوة لمسئولى النادي تمهيداً لحضور الحفل الكبير الذي سيشهد توزيع الجوائز على الفائزين وفى مقدمتهم الأهلي.
تلقى مسئولو الاهلى تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتحويل مكافأة حصول النادى على الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأخيرة بالسعودية خلال أواخر يناير الجاري.
وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين مسئولين فى القلعة الحمراء ونظرائهم فى الفيفا بشأن موعد صرف مكافأة الأهلي بعد حصد برونزية مونديال الأندية الأخير، والتي تبلغ مليونين و500 ألف دولار.
حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع وسام أبوعلي، المهاجم الدنماركى من أصل فلسطيني، لاعب نادي سيريس السويدي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري.
وحسم مسئولو الأهلي الصفقة بشكل رسمي بعد الاتفاق على جميع التفاصيل مع نادي سيريس السويدي خلال الساعات الماضية.
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