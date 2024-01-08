أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 1 / 2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 1 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: منتخب مصر يهزم تنزانيا 2 / 0 وديا فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.

منتخب مصر يهزم تنزانيا 2 / 0 وديا فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

حقق منتخب مصر فوزا معنويا على نظيره التنزانى بهدفين نظيفين، فى المباراة الودية باستاد القاهرة، وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة فى أمم أفريقيا.

فيتوريا: ودية تنزانيا انتهت بدون إصابات.. وهذا سبب استبعاد محمد هانى

أكد روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، أن مباراة تنزانيا الودية انتهت بدون إصابات، موضحا أن إصابة عمر كمال عبد الواحد بسيطة ولا تدعو للقلق.

أشعة لتحديد حجم إصابة عمر كمال فى المنتخب وفيتوريا يترقب يخضع عمر كمال الظهير الأيمن للمنتخب الوطني لإجراء أشعة في الدقائق القليلة المقبلة لتحديد حجم وطبيعة الإصابة التي تعرض لها في ودية تنزانيا، وسط ترقب من فيتوريا والجهاز الفني والطبي.

منتخب مصر يحصل على إجازة 24 ساعة بعد ودية تنزانيا يحصل لاعبو منتخب مصر على راحة لمدة 24 ساعة، بعد الفوز على تنزانيا بهدفين نظيفين وديا فى المباراة التى جرت بينهما على استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا. كولر يستعجل الأهلي لحسم صفقة أبو علي.. ويخشى تكرار سيناريو موديست طالب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إدارة ناديه بضرورة حسم الصفقات التي طلب التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي، من أجل الانتظام مبكرا في تدريبات الأهلي والتعود على فلسفة المدرب واللعب مع زملائه الجدد من لاعبي الفريق الأحمر.

الزمالك يطير إلى الإمارات 18 يناير للمشاركة فى بطولتى دبى وأبو ظبى تطير بعثة فريق الزمالك إلى الإمارات يوم 18 يناير الجارى، للدخول في معسكر خارجى خلال فترة التوقف الدولى، والتى يخوض خلالها الفريق دورتين وديتين فى الفترة من 18 إلى 29 يناير الجارى.

عبد الله السعيد يواصل التأهيل مع بيراميدز استعدادًا لمواجهة فاركو بكأس الرابطة

يواصل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فى خوض تدريباته الجماعية بملعب الدفاع الجوي، استعدادا لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، ومواجهة فاركو في إطار دور المجموعات.