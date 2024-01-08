روما يتعادل مع أتالانتا بهدف لمثله في الدوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة روما مع نظيره أتالانتا، في ختام منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز 2023 – 2024.

وتعادل روما مع نظيره أتالانتا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء الأحد، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

كان نادي أتالانتا البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب تيون كووبميينيرز في الدقيقة 8، فيما تعادل روما بالدقيقة 35 بهدف سجله باولو ديبالا من ركلة جزاء.

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وتعد هذه المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها نادي روما في تحقيق الفوز، حيث خسر في الجولة الماضية أمام يوفنتوس بنتيجة 1-0.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد روما إلى 29 نقطة ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد أتالانتا عند 30 نقطة في المركز السادس.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، متفوقًا بنقطتين على يوفنتوس صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة.