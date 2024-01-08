الصراع يشتعل بين الهلال والاتحاد لضم محمد صلاح

اشتعلت المنافسة بين الهلال والاتحاد السعوديين، من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي، أن نادي الهلال السعودي دخل في مفاوضات من أجل التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار إلى أن الهلال السعودي فتح محادثة أولية مع وكيل محمد صلاح، من أجل مناقشة الصفقة وبحث إمكانية التعاقد معه.

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وأكد أن الاتحاد السعودي لم يستسلم في فكرة التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل، ويسعى إلى إفساد مخطط الهلال لضم الفرعون المصري.

يأتي ذلك من خلال القيام بمحاولة جادة للغاية في الأسابيع المقبلة لإقناع محمد صلاح بخطوة الانضمام إلى الهلال.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي في انتقالات الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تكتمل.