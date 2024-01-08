برشلونة يفلت من فخ كأس ملك إسبانيا ويتأهل لدور الـ 16

تمكن فريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز، من الإفلات من فخ بطولة كأس ملك إسبانيا، بالتأهل إلى دور الـ16 على حساب بارباسترو.

وحقق برشلونة الفوز على حساب نظيره بارباسترو، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهم، مساء الأحد، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وافتتح فيرمين لوبيز، أهداف المباراة لصالح برشلونة في الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

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وفي الشوط الثاني، تمكن رافينيا دياز من تسجيل الهدف الثاني لصالح النادي الكتالوني في الدقيقة 51، قبل أن يسجل بارباسترو، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 60 عن طريق أدريا دي ميسا.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لفريق برشلونة في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

ثم عاد فريق بارباسترو، ليثير قلق برشلونة بهدف ثاني في الدقيقة 90+3 عن طريق ركلة جزاء، بتوقيع مارك برات.