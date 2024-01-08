محمد صلاح ومرموش ضمن تشكيل أفضل 11 لاعب عربي في 2023

تواجد الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش نجم إينتراخت فرانكفورت في التشكيل المثالي لأفضل لاعب عربي في عام 2023.

وزين ثنائي منتخب مصر محمد صلاح ومرموش تشكيل أفضل 11 لاعب عربي لعام 2023، وفقًا لموقع “سوفا سكور” المختص بالإحصائيات والأرقام.

ويتواجد صلاح ومرموش حاليًا في معسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق السبت المقبل في كوت ديفوار.

وغاب عن تشكيل الأفضل الدولي الجزائري رياض محرز نجم اهلي جدة السعودي.

تشكيل أفضل 11 لاعب عربي في 2023

حراسة المرمى: الجزائري ألكسندر أوكيدجيا (ميتز الفرنسي).

الدفاع: المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، التونسي منتصر طالبي (لوريان الفرنسي)، المغربي يونس عبد الحميد (ستاد ريمس)، الجزائري رامي بن سبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني).

الوسط: التونسي إلياس سخيري (إينتراخت فرانكفورت الألماني)، الجزائري هشام بوداوي (نيس الفرنسي)، الجزائري نبيل بن طالب (ليل الفرنسي).

الهجوم: المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، المصري عمر مرموش (إينتراخت فرانكفورت الألماني)، الجزائري أمين جويري (ستاد رين الفرنسي).