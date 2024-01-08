الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري المغربي
شباب السوالم - يوسفية برشيد 19:00
الفتح - الجيش الملكي 21:00
كأس الرابطة المصرية
بلدية المحلة - سموحة 17:00
الداخلية - الإسماعيلي 17:00
فيوتشر - الاتحاد 19:00
الدوري الكويتي
الشباب - كاظمة 18:35
الفحيحيل - العربي 21:00
كأس الاتحاد الإنجليزي
ويغان - مانشستر يونايتد 00:15
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