اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري المغربي

شباب السوالم - يوسفية برشيد 19:00

الفتح - الجيش الملكي 21:00

كأس الرابطة المصرية

بلدية المحلة - سموحة 17:00

الداخلية - الإسماعيلي 17:00

فيوتشر - الاتحاد 19:00

الدوري الكويتي

الشباب - كاظمة 18:35

الفحيحيل - العربي 21:00

كأس الاتحاد الإنجليزي

ويغان - مانشستر يونايتد 00:15

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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