الامارات | دبا الحصن يهزم «سيتي» ويعزز فرصه في التأهل لـ «المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق دبا الحصن فوزاً صعباً ومهماً على ضيفه فريق «سيتي» بنتيجة 2-1، أمس، ضمن منافسات الجولة 15 لدوري الدرجة الأولى، ليحصل على ثلاث نقاط ثمينة، رفعت رصيده إلى النقطة 28 في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة عن الظفرة، فيما تجمد رصيد «سيتي» عند ست نقاط، وسجل أهداف الفائز بدر بلال (23) وطارق الخديم (89)، بينما سجل لفريق سيتي البرازيلي ويسلي هنريكي (59).

وفي مباراة ثانية، فاز التعاون على ضيفه الحمرية 3-صفر، وسجل الأهداف البحريني السيد محمد (29)، والمصري حسام لطفي «هدفين» (31 - 53)، ليصبح رصيد التعاون 18 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد الحمرية عند 15 نقطة في المركز 13.

وحقق العربي فوزاً عريضاً على مضيفه «يونايتد إف سي» 2-1، في المباراة التي أقيمت في ملعب مدينة دبي الرياضية.

وسجل أهداف العربي البرازيلي اديلتون جونيور (42)، ومواطنه فاندار فييرا (66)، بينما سجل لـ«يونايتد إف سي» المالي بايدي ديكيتي (90)، وأصبح رصيد العربي 26 نقطة في المركز الرابع، بينما لدى «يونايتد إف سي» 21 نقطة في المركز الثامن. وفاز الذيد على ضيفه مسافي 3-1، ليصبح رصيده 21 نقطة في المركز السابع، بينما مسافي في المركز الخامس بـ22 نقطة.

سجل أهداف الذيد الإيراني سيدبوريا (16) والبرازيلي فلرسون نتان (59)، والبرازيلي سيلاس جابريل (90+5)، وسجل لمسافي الموريتاني معز اولاوالي (67).