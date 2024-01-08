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الامارات | نادال يغيب عن بطولة أستراليا للتنس بسبب «تمزق عضلي»

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ملبورن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المخضرم الإسباني رافايل نادال، أمس، عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، جرّاء تعرّضه لتمزق عضلي بعد أسبوع من عودته إلى الملاعب إثر غيابه لمدة عام بسبب الإصابة أيضاً. وكتب نادال (37 عاماً) المتوّج بـ22 لقباً كبيراً عبر موقع «إكس» (تويتر سابقاً) بعد يومين من خسارته في ربع نهائي دورة بريزبين الأسترالية: «في الوقت الحالي لست مستعداً للمنافسة على أعلى مستوى في مباريات من خمس مجموعات. سأعود إلى إسبانيا لرؤية طبيبي والحصول على بعض العلاج والراحة».

واستهل نادال عودته بالمشاركة في بريزبين، إحدى دورات 250 نقطة للمحترفين، لكن مغامرته انتهت في ربع النهائي أمام الأسترالي جوردان تومسون 7-5 و6-7 (8/6) و3-6 الجمعة الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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