الامارات | «الأبيض» يغادر إلى الدوحة اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغادر بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة الساعة 4:45 عصراً عبر مطار أبوظبي الدولي، وذلك استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا، التي تقام في ضيافة قطر بين 12 الجاري و10 فبراير المقبل. وتضم بعثة المنتخب 26 لاعباً تم اختيارهم في القائمة النهائية، وفقاً للائحة البطولة المحددة من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويؤدي المنتخب قبل السفر حصة تدريبية الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم، ويهدف الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب بينتو، من التدريب الصباحي، إلى الوقوف على الحالتين الفنية والبدنية للاعبين، عقب المباراة الودية التي خاضها أول من أمس أمام المنتخب العُماني.

وتضم قائمة المنتخب لكأس آسيا: خالد عيسى، علي خصيف، خالد توحيد (حراس المرمى)، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبدالرحمن صالح، عبدالله إدريس، بدر ناصر (خط الدفاع)، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، ماجد راشد، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو ليما، علي صالح (خط الوسط)، سلطان عادل، علي مبخوت، وكايو (خط الهجوم).

وكان مدير المنتخب، ياسر سالم، أكد في تصريحات صحافية قبل مباراة عُمان أن «هناك أربع إصابات بسيطة في المنتخب، وكانوا خارج تشكيلة اللقاء، ويتعلق الأمر باللاعبين: خالد الظنحاني وماجد راشد اللذين خضعا لعملية التأهيل لتجهيزهما للمباراة الرسمية الأولى للمنتخب في البطولة الآسيوية أمام هونغ كونغ يوم 14 الجاري، بجانب تعرض علي صالح ومحمد عباس لكدمات بسيطة، وسيتم تجهيزهما أيضاً، في حين أن يحيى نادر الذي كان على دكة الاحتياط في لقاء عُمان، عانى شدا عضلياً بسيطاً».

وأفاد لاعب المنتخب طحنون الزعابي، في تصريحات صحافية عقب مباراة عُمان، التي خسرها المنتخب بهدف لصفر، بأنهم «كلاعبين كانوا يحاولون أن يختتموا معسكرهم الداخلي في أبوظبي بنتيجة جيدة، لكن الحظ لم يحالفهم»، مشيراً إلى أنهم سيحاولون تقديم نتائج أفضل في كأس آسيا وإسعاد الجمهور.

بدوره، قال حارب عبدالله: «إنهم حاولوا في مباراة عُمان الخروج بنتيجة أفضل قبل كأس آسيا»، معتبراً في تصريحات صحافية أنهم يجب أن يتعلموا من هذه الخسارة والأخطاء التي صاحبت المباراة والعمل على تداركها، مشدداً على أن تركيزهم كلاعبين سيكون على مباراة هونغ كونغ.

• يتدرّب المنتخب صباح اليوم في أبوظبي، قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس آسيا.

• «الأبيض» يخوض مباراته الأولى في البطولة القارية 14 الجاري أمام منتخب هونغ كونغ.