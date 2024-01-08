شبانة: تجربة المنتخب الودية أمام تنزانيا مفيدة قبل أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، كان حريص على تجربة العديد من لاعبي المنتخب في لقاء تنزانيا، حيث يرغب في تجهيز اللاعبين بالشكل الأنسب قبل امم إفريقيا، ولديه وجهة نظر فنية وأمور يريد تجربتها في الـ90 دقيقة، مؤكدا أن محمد صلاح سيكون محور أداء الفراعنة خلال البطولة القارية.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة ETC: "المباراة كانت مهمة للمنتخب الوطني، لأن تنزانيا تشبه إلى حد ما موزمبيق، لذلك فيتوريا كان يرغب في تجربة بعض الأمور الفنية".

وأضاف: "نريد دخول البطولة بلا إصابات، وعمر كمال عبدالواحد خرج من المباراة وهو سليم ونطئمن الجماهير عليه.. ومنتخب مصر يريد تحقيق المكاسب باستمرار وتصدر المشهد، وقادرين على المنافسة بقوة في أمم إفريقيا، والصعود لبطولة كأس العالم القادمة".

وواصل: "الروح طيبة للغاية في معسكر منتخب مصر، وكل اللاعبين كانوا في حالة تفاؤل كبيرة، وهناك تأقلم كبير بين اللاعبين، وكذلك تألق المحترفين مؤخرا في الدوريات الأوروبية أمر جيد ودعم قوي للمنتخب المصري، وكذلك الحالة الفنية العالية للاعبين المحليين داخل الدوري المصري".

وأكمل: "هناك دعم كبير لمنتخب مصر، ولدينا بنية تحتية مميزة مثل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، ولا يجب الالتفات لمن يريد الهدم، لأنه لا يوجد دولة قوية وراسخة بدون بنية تحتية قوية في كل المجالات، والملعب الجديد اقيم في عامين فقط".

وأضاف: "أصبح لدينا مدينة رياضية شباببية وقادرة على استضافة الأحداث العالمية، بخلاف الملاعب الآخرى والصالات والهوكي وملاعب متعددة الاغراض وغيرها".

وأكد: "الدولة المصرية لديها بنية تحتية يفخر بها كل مواطن مصري، والمدينة الرياضية وملاعب العاصمة الإدارية علينا ان نفتخر بها".