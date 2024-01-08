رالي دكار: الفرنسي بيترهانسل يفوز بالمرحلة الخمسين

الرياص - اسماء السيد - الدوادمي (السعودية) : أحرز السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسل فوزه الخمسين في فئة السيارات خلال مسيرته الزاخرة ضمن رالي دكار الصحراوي الأحد، فيما يواجه الدراج الإسباني كارليس فالكون "مرحلة حرجة" بعد تعرّضه لحادث في المملكة العربية السعودية.

وكان فالكون الذي شارك للمرة الأولى في دكار عام 2022، على مقربة من انهاء المرحلة الثانية عندما تعرّض لحادث قوي.

وقال منظم السباق "أسو": "بعد اخطارهم من قبل دراج آخر كان يلاحقه، أرسل المنظمون طائرة مروحية طبية اعتنت بالدراج المصاب في حالة تُعدّ خطيرة".

وكان فالكون الذي يمثل فريق توينترايل رايسينغ في المرحلة 76 بعد المرحلة الافتتاحية السبت.

وفي وقت لاحق، أعلن فريقه انه أصيب بكسر في العمود الفقري وكان في "حالة حرجة. سيخضع لجراحة في مستشفى في الرياض".

وأحرز درّاج فريق هوندا التشيلي إيغناسيو كورنيخو لقب المرحلة، بفارق 5 دقائق و59 ثانية عن الأرجنتيني لوسيانو بينافيديس (هوسكفارنا)، فيما احتفظ البوتسواني روس برانش بصدارة الترتيب العام بفارق 2:55 دقيقتين عن كورنيخو.

وفي فئة السيارات، تفوّق "السيّد دكار" بيترهانسل (أودي) في المرحلة البالغ طولها 463 كلم بين الحناكية والدوادمي.

وحده مواطنه سيباستيان لوب (البحرين ريد اكستريم)، بطل العالم للراليات تسع مرات ووصيف دكار في آخر سنتين، نجح بالبقاء على مقربة منه بفارق 29 ثانية.

وحل الأميركي الشاب سيث كينتيرو ثالثاً بفارق 3 دقائق و11 ثانية، فيما جاء حامل اللقب في آخر سنتين القطري ناصر العطية الذي ترك فريق "تويوتا غازو" بعدما احرز معه اللقب ثلاث مرات للانضمام إلى برودرايف، بفارق 6 دقائق و28 ثانية.

وقال بيترهانسل (58 عاماً) الذي أحرز لقب دكار في فئتي الدراجات والسيارات 14 مرّة قياسية ويحتل راهناً المركز التاسع في الترتيب العام "توقفت عن العدّ منذ فترة طويلة".

وفي الترتيب العام، يتصدر زميله في أودي الإسباني كارلوس ساينس بفارق 1:51 دقيقة عن السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف رايسينغ) الذي حلّ خامساً في مرحلة الأحد، و4:17 دقائق عن لوب.

ويشارك ساينس للمرة السابعة عشرة في رالي دكار وأحرز لقبه في أعوام 2010، 2018 و2020.

واصبح العطية في المركز السابع بعد تعرضه لثقب في اطارين السبت، بالاضافة إلى معاناته من كسر في ذراع جهاز التعليق الخلفي الأحد.

وقال القطري "توقفنا لأكثر من عشر دقائق لاصلاح العطل. أعتقد انها نقطة ضعف في هذه السيارة، لان سيب (لوب) كسر الذراع عينه أمس".

وتابع "سنحاول التحدث مع الفريق لاصلاح العطل. استمتع كثيراً بالسيارة، رغم كل المشكلات التي عانينا منها أمس واليوم، لا نزال ضمن المنافسة".

ويسعى العطية، البطل الأولمبي في الرماية، لأن يصبح السائق الثالث فقط يفوز بلقب دكار ثلاثة أعوام توالياً، وذلك بعد الفنلندي آري فاتانن (1989 و1990 و1991) والفرنسي بيار لارتيغ (1994 و1995 و1996).

فاز العطية بلقب دكار لأول مرة عام 2011 مع فولكسفاكن، وكرّر السيناريو ذاته عام 2015 خلف مقود ميني قبل أن يحتل المركز الاول مع تويوتا أعوام 2019 و2022 و2023.

وتقام الإثنين المرحلة الثالثة بين الدوادمي والسالمية على مسافة 438 كلم.

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة السيارات:

1 الاسباني كارلوس ساينس (أودي) 8:49:38 ساعة

2 السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف رايسينغ) بفارق 1:51 دقيقة

3 الفرنسي سيباستيان لوب (البحرين ريد اكستريم) بفارق 4:17 د

4 الاميركي سيث كوينتيرو (تويوتا غازو) بفارق 7:36 د

5 البلجيكي غيوم دي ميلفيوس (أوفردرايف) بفارق 7:44 د

الترتيب العام للخمسة الأوائل في فئة الدراجات النارية:

1 البوتسواني روس برانش (هيرو موتورسبورت) 9:50:05 ساعة

2 التشيليي خوسيه إيغناسيو كورنيخو فلوريمو (هوندا) بفارق دقيقتين و55 ثانية

3 الاميركي ريكي برابيك (هوندا) بفارق 7:15 د

4 التشيلي بابلو كوينتانيا (هوندا) بفارق 15:20 د