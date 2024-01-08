منتخب مصر يشارك فى دورة ودية بالإمارات مع كرواتيا وتونس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مشاركة منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا في دورة ودية دولية بدولة الإمارات العربية بمشاركة 3 منتخبات.

ويخوض المنتخب المصري بقيادة فيتوريا الدورة الودية في الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل بدولة الإمارات الشقيقة تضم منتخبات كرواتيا وصيف بطولة كأس العالم 2018، ومنتخب تونس ومنتخب نيوزيلندا.

ومن المقرر أن تنطلق لقاءات البطولة يوم 22 مارس القادم علي أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولي لتحديد صاحب المركزين الثالث و الرابع يوم 25 من الشهر ذاته.

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ويصعد الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الأول و الثاني يوم 26 مارس .

وجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يستعد لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.