التعاون السعودي يدخل صراع الحصول على موهبة الهلال

دخل نادي التعاون السعودي، في صراع الحصول على خدمات موهبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت صحيفة “الرياضية”، أن إدارة نادي التعاون دخلت في مفاوضات رسمية مع نظيرتها في الهلال، من أجل التعاقد مع مصعب الجوير، لاعب وسط الزعيم.

وطلبت إدارة التعاون برئاسة الدكتور سعود الرشودي، استعارة الجوير لمدة موسم ونصف الموسم مقابل مبلغ مالي من أجل إكمال الصفقة.

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وأوضحت الصحيفة أن الجوير صاحب الـ20 عامًا، يملك 5 عروض رسمية لضمه على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتركت إدارة الهلال، القرار للاعب الوسط، حرية الانتقال إلى أي نادٍ يرغب في تمثيله خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث دخلت أندية التعاون، الشباب، الاهلي، الاتفاق، والقادسية “درجة أولى”، في مفاوضات للحصول على خدمات لاعب الهلال.

وشارك الجوير خلال 3 مباريات في الموسم الحالي، منها مباراة واحدة في بطولة دوري أبطال آسيا، بمجموع 90 دقيقة.