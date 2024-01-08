رفقة كرواتيا وتونس.. منتخب مصر يشارك في دورة Winsunited Cup

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن المنتخب الوطني المصري في دورة ودية دولية - Winsunited Cup -، خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل بدولة الإمارات.

وسوف تضم البطولة بجانب المنتخب الوطني كل من منتخبات كرواتيا وصيف بطولة كأس العالم 2018، ومنتخب تونس ومنتخب نيوزيلندا.

تنطلق مباريات البطولة يوم 22 مارس المقبل ، على أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولى لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع يوم 25 مارس ، بينما يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الأول والثاني يوم 26 مارس.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر ومنتخب كرواتيا بكامل نجوم الفريقين خلال البطولة المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل.