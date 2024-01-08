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برنامج تأهيلي لحمزة المثلوثي في الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - خاض التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

 

وأدى المثلوثي برنامجًا تأهيليًا خاصًا على هامش مباراة الزمالك الودية أمام كسكادا التي يخوضها الفريق عصر اليوم في ظل فترة التوقف الدولي.

 

ويعاني المثلوثي من إجهاد في عضلة السمانة، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

 

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

 

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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