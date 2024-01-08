ياسر إبراهيم.. هدية فرج عامر للأهلي التي صالحها القدر في 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - قبل 5 سنوات وتحديدا يوم 7 يناير 2019، أعلن النادي الأهلي التعاقد بشكل رسمي مع ياسر إبراهيم، أحد أفضل مدافعي الدوري المصري حاليًا.

ويعيش ياسر إبراهيم حالة من التألق مع الأهلي مما رشحه بقوة للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستنطلق في كوت ديفوار خلال شهر يناير الجاري.

ياسر إبراهيم تواجد في التشكيل الأساسي بشكل كبير مع مدربي الأهلي وبالأخص أثناء فترة تولي السويسري ريني فايلر، ومن بعده الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وحاليا يعتمد عليه السويسري مارسيل كولر.

ولم تكن حياة ياسر إبراهيم وردية حتى يصل لقمة مجده مع الأهلي، بل عانى كثيرا رغم أن بدايته كانت مع ناشئي الزمالك أحد القلاع الرياضية المصرية.

بداية ياسر إبراهيم كانت مع نادي الزمالك في موسم 2013-2014، حيث انتقل إليه قادمًا من نادي المنصورة، قبل أن ينضم على سبيل الإعارة لفريق سموحة ومنه انتقل بشكل نهائي للفريق السكندري الذي كان يرأسه فرج عامر.

وبعد تألق ياسر إبراهيم بشكل لافت مع سموحة، دخل الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ30 عامًا، وبالفعل انضم مقابل 400 ألف يورو "22 مليون جنيه" لتبدأ أفضل قصص الأهلي.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ما قدمه ياسر إبراهيم مع الأهلي حتى الآن:

هدية فرج عامر

تعتبر جماهير الأهلي ياسر إبراهيم هو أحد هدايا فرج عامر، رئيس نادي سموحة، للأهلي، رغم المغالاة التي طلبها عندما دخل الفريق الأحمر في الصفقة، إلا أن ياسر إبراهيم أثبت أنه يستحق المبلغ الذي دفع فيه وانضمامه للقلعة الحمراء.

وفي يناير 2019، أكد فرج عامر، أن صفقة ياسر إبراهيم انتهت لصالح الأهلي بعد المكالمة التي جمعته بمحمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال فرج عامر: "صفقة انتقال ياسر إبراهيم إلى الأهلي انتهت بعد مكالمتي مع الخطيب، تم الاتفاق على الحصول على مبلغ مالي إلى جانب عمرو بركات لمدة موسم ونصف الموسم".

وأضاف: "ياسر إبراهيم لاعب ممتاز يتمتع بإمكانيات جيدة، رغبته كانت الانضمام إلى الأهلي والزمالك لم يتقدم بعروض لضمه".

صاحب الرأس الذهبية

رغم أن ياسر إبراهيم يلعب في مركز المدافع إلا أنه أحرز طوال مسيرته 13 هدفا، 10 منهم مع النادي الأهلي، و3 أهداف مع سموحة والزمالك.

اللافت في أهداف ياسر إبراهيم مع الأهلي وسموحة أنه يسجل دائما بالرأس، ليثبت أنه أحد أفضل المدافيعن الذين يستطيعون التسجيل عن طريق ضربات الرأس.

أهداف ياسر إبراهيم جاءت كالتالي:

مع الأهلي أمام كلا من:

هدف في الزمالك والوداد في موسم 2019-2020.

هدف في المريخ، صنداونز وسيراميكا كليوباترا في موسم 2020-2021.

هدفين في الهلال السعودي في موسم 2021-2022.

هدف في الاتحاد السكندري موسم 2022-2023.

هدف في سيراميكا كليوباترا وأوراوا الياباني في الموسم الحالي 2023-2024.

هدفين مع سموحة في موسم 2017-2018

أمام الأوليمبي السكندري في كأس مصر

أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

هدف مع الزمالك:

أمام حرس الحدود في الدوري المصري.

صالحه القدر في 5 أيام

لعل أخر سيناريو درامي عاشه ياسر إبراهيم، كان مع منتخب مصر بعدما تم استبعاده من القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ولم يختلف أحد من جماهير مصر على أداء ياسر إبراهيم وضرورة تواجده في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبعدها خرج ياسر إبراهيم بتصريحات جيدة للغاية عن منتخب مصر رغم استبعاده، وأكد أنه يتمنى لهم كل التوفيق من أجل العودة بالكأس المفقودة منذ عام 2010.

ليصالح القدر ياسر إبراهيم إذ تعرض أسامة جلال، لاعب بيراميدز والذي كان قد تواجد في القائمة النهائية للفراعنة، إلى إصابة ليتم استبعاده من البطولة ويُستدعى ياسر إبراهيم، ليشاء القدر أن ينضم لمعسكر المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا.