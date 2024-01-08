"تبدأ بموسم الرياض".. تحديات جديدة تنتظر ميسي في عام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لخوض التدريبات التحضيرية التي تبدأ اليوم الإثنين للموسم الجديد.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ميسي سيخضع لاختبارات طبية قبل خوض 6 مباريات ودية في فعاليات الرياض التي بدأت منذ 2 نوفمبر 2023 وتنتهي في 22 مارس 2024.

وستشهد جولة إنتر ميامي بقيادة ميسي في المملكة العربية السعودية مواجهة النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، بجانب ملاقاة ليونيل لنادي طفولته "نيولز أولد بويز".

خطط ميسي في عام 2024

مع منتخب الأرجنتين، سيواصل ميسي المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وفي الصيف سيشارك في بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع إنتر ميامي، يستعد الأرجنتيني لبداية الموسم في الدوري الأمريكي خلال شهر فبراير المقبل، بالإضافة إلى دوري أبطال الكونكاكاف.

وسيبدأ ميسي بطولة الكأس في 26 يوليو، بمشاركة 29 فريقا من الدوري الأمريكي و18 نادي من المكسيك، وتنتهي في 25 أغسطس.

وفي دوري أبطال الكونكاكاف يشارك ميسي لأول مرة في دور الـ16، أمام الفائز من مباراة ناشفيل ضد موكا.

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