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سموحة يواجه بلدية المحلة بثلاثي هجومى فى كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة ، تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

 

ويضم تشكيل سموحة كلا من: 

 

حراسة المرمى: الهاني سليمان 

 

خط الدفاع: طارق علاء، محمد المغربي، ميدو مصطفى، عبد الرحمن عامر.

 

خط الوسط: إسلام جابر، دوكو دودو، عمرو قلاوة

 

خط الهجوم: محمد عصام، حسين فيصل، حسام حسن.

 

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: 

 

حسين تيمور، بركات حجاج، أبو بكر ليادي، لحسن دهدوه، إبراهيم جامبو، أحمد خالد، أحمد علي أمين، محمد سعيد، فادي فريد.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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