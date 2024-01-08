شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه بلدية المحلة بثلاثي هجومى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة ، تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

ويضم تشكيل سموحة كلا من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: طارق علاء، محمد المغربي، ميدو مصطفى، عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: إسلام جابر، دوكو دودو، عمرو قلاوة

خط الهجوم: محمد عصام، حسين فيصل، حسام حسن.

يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

حسين تيمور، بركات حجاج، أبو بكر ليادي، لحسن دهدوه، إبراهيم جامبو، أحمد خالد، أحمد علي أمين، محمد سعيد، فادي فريد.