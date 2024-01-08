شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه بلدية المحلة بثلاثي هجومى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة ، تشكيل فريقه لمواجهة بلدية المحلة المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.
ويضم تشكيل سموحة كلا من:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
خط الدفاع: طارق علاء، محمد المغربي، ميدو مصطفى، عبد الرحمن عامر.
خط الوسط: إسلام جابر، دوكو دودو، عمرو قلاوة
خط الهجوم: محمد عصام، حسين فيصل، حسام حسن.
يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
حسين تيمور، بركات حجاج، أبو بكر ليادي، لحسن دهدوه، إبراهيم جامبو، أحمد خالد، أحمد علي أمين، محمد سعيد، فادي فريد.
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