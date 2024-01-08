شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مرتقبة تجمع محمد صلاح مع مودريتش فى مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة مرتقبة تنتظر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، أمام لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا فى شهر مارس المقبل، حيث يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم دورة ودية دولية فى الفترة من 22 إلى 26 مارس بدولة الإمارات الشقيقة تجمع منتخبات كرواتيا وصيف بطولة كأس العالم 2018، وتونس، ونيوزيلندا.

تقام مباريات البطولة يومي 22 ، 23 علي أن يتقابل الخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع يوم 25 مارس، بينما يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركز الأول والثاني يوم 26 من الشهر نفسه.

ويشارك منتخب مصر ومنتخب كرواتيا بكامل نجوم الفريقين خلال البطولة المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل.

من ناحية أخرى، حصل لاعبو منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، على إجازة اليوم، الاثنين، ولمدة 24 ساعة فقط لقضائها مع الأهل والأصدقاء، بهدف كسر الملل قبل السفر غداً الثلاثاء إلى كوت ديفوار استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا.

وبدأت الاجازة عقب مباراة تنزانيا الودية التي أقيمت مساء أمس، الأحد، حيث يعود لاعبو المنتخب لفندق الإقامة مساء اليوم للمبيت قبل السفر غدا.

ويستهدف منتخب مصر، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وتضم قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى.

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى .

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة.

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر مغ غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير 2024، وتختتم 11 فبراير.