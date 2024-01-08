شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى وصالح جمعة فى هجوم الإسماعيلى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية فى الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، المقرر انطلاقها فى الثالثة مساء اليوم، الاثنين، باستاد السلام بالقاهرة.

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم خط الدفاع: محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي - أحمد محسن - محمد بيومي خط الوسط: عماد حمدي - صالح جمعة - محمد عبد السميع - محمود الشبراوي خط الهجوم: عمرو سعيد - باسم مرسي ويجلس على مقاعد البدلاء: الحارس كمال السيد - حمدي النقاز - محمد دسوقي - عصام صبحي - محمد حسن - عبد الرحمن مجدي -حازم مرسي - مروان حمدي - ياوانور.

ويضم تشكيل الدراويش كلاً من..