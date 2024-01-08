شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام لاعب المقاولون العرب لمنتخب مصر للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد باستدعاء اللاعب محمد طارق للانضمام لأولى تجمعات معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 المفتوح استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2025 .

ورحب يسري عبدالغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، بانضمام اللاعب للمنتخب خلال الفترة المحددة. ومن المقرر إقامة معسكر إعداد المنتخب بأحد فنادق التجمع الخامس في الفترة من الخميس 4 إلى الخميس 11 يناير 2024.

وفى سياق مختلف، يدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لطلعت محرم، اليوم الاثنين، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة المصري غداً الثلاثاء في كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وأسفرت قرعة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تواجد فريق المقاولون العرب في المجموعة الرابعة، وتضم مجموعة المقاولون العرب فرق المصري البورسعيدي والبنك الأهلي والجونة وتنطلق مباريات البطولة يوم 8 يناير الجاري .

وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد من كل مجموعة إلى دور الثمانية صاحب المركز الأول والثاني.

وجاءت مواعيد مباريات المقاولون العرب على النحو التالي:

- يوم الثلاثاء 9 يناير يحل المقاولون العرب ضيفا على فريق المصري على ملعب ستاد برج العرب في تمام الخامسة مساء.

- يوم الاثنين 15 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق الجونة بملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الساعة الثالثة عصرا.

- يوم الجمعة 26 يناير يستضيف المقاولون العرب فريق البنك الأهلي على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان في تمام الرابعة مساءً.