شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يعود للزمالك بعد الاطمئنان على والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد ناصر منسى، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، بمقر النادى اليوم بعد الاطمئنان على صحة والدته، التى كانت تعانى من أزمة صحية خلال الساعات الماضية.

وظهر ناصر منسى في مقر نادى الزمالك اليوم، بعدما تغيب عن التدريبات خلال اليومين الماضيين، وخاض بعض التدريبات التأهيلية، حيث يخوض الفريق اليوم مباراة ودية امام كاسكادا استعدادا لمعسكر الإمارات.

وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، كشف سبب تغيب ناصر منسى لاعب الفريق عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين، وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللاعب متغيب عن التدريبات بسبب مرض والدته، التى ترقد فى أحد المستشفيات.

وأضاف مدير الكرة بالزمالك، أن اللاعب حصل على إذن منه للغياب عن التدريب للبقاء بجانب والدته المريضة.