شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الاثنين، الموافق 8/ 1/ 2024، العديد من الأحداث المهمة، جاء أبرز 7 أخبار منهم كالتالى..

منتخب مصر يغادر إلى كوت ديفوار فى الثالثة عصر غدٍ للمشاركة فى أمم أفريقيا

أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول، أن الفراعنة فى جاهزية تامة للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى كوت ديفوار الشهر الجارى. وقال محمد غرابة فى تصريحات إذاعية، "منتخب مصر يغادر إلى كوت ديفوار غداً فى الثالثة عصراً، عقب خوض مران صباحي فى العاصمة الإدارية الجديدة".

ديانج يُحدد مصير نيدفيد فى الأهلى خلال ميركاتو الشتاء

استقرت إدارة النادي الأهلي على تأجيل البت فى العروض المحلية التى وصلت مؤخراً للتعاقد مع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

ناصر منسى يعود للزمالك بعد الاطمئنان على والدته

تواجد ناصر منسى، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، بمقر النادى اليوم بعد الاطمئنان على صحة والدته، التى كانت تعانى من أزمة صحية خلال الساعات الماضية.

ناصر منسى يقترب من الانتقال للبنك الأهلى مقابل 20 مليون جنيه

اقترب ناصر منسى، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، من الانضمام إلى فريق البنك الأهلى خلال الميركاتو الشتوى، والرحيل عن الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة. ثلاثى شباب الأهلى يقترب من مودرن فيوتشر فى صفقة عمر كمال عبد الواحد كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيتوتشر عن تفاصيل مستجدات صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق إلى النادي الأهلي.

بيراميدز وزد يتنافسان على استعارة سيد نيمار من الزمالك

دخل مسئولو بيراميدز وزد منافسة على استعارة سيد عبد الله نيمار لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يرغب كل فريق فى الحصول على خدمات اللاعب.

بيراميدز يتصدر قائمة الأغلى بين 16 نادياً فى كأس رابطة الأندية المصرية

تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى اعتذر عنها قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وفى غياب القطبين وصلت القيمة التسويقية للأندية الـ16 المشاركة فى كأس الرابطة إلى 110 ملايين و650 ألف يورو.