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الامارات | البريطانية رادوكانو تنضم إلى نجمات «مبادلة» للتنس

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرر مشاركة النجمة البريطانية أيما رادوكانو ضمن منافسات النسخة الثانية من مبادلة أبوظبي المفتوحة الشهر المقبل، لتكون بطلة غراند سلام لعام 2021 آخر اللاعبات اللاتي تم تأكيد مشاركتهن في بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 500 نقطة. وتُقام البطولة في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد لمدة تسعة أيام من 3 إلى 11 فبراير. وتشارك رادوكانو في البطولة مع نخبة من أفضل لاعبات التنس في العالم من بينهن أُنس جابر، اللاعبة المفضلة لدى عشاق التنس في المنطقة، والمصنفة 11 عالميًا البرازيلية بياتريس حداد مايا، اللتان سبق وأكدتا مشاركتهما ضمن المنافسات. وسيتم غدا الكشف عن قائمة أسماء اللاعبات المشاركات، والتي من المتوقع أن تضم عشرون لاعبة من أفضل اللاعبات ضمن تصنيف رابطة محترفات التنس.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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